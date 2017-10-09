«Молком» награжден за высокое качество продукции по итогам выставки «Золотая осень» Экономика

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Молочный комбинат «Пензенский» удостоен золотой медали по итогам работы всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», прошедшей на территории ВДНХ в Москве.

Фото: пресс-служба группы компаний «Дамате»

Соответствующий диплом подписан министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым.

В нем отмечается, что «Молком» отмечен за представленные новинки: йогурты греческие — натуральный, с лимоном и крыжовником; а также обезжиренный фруктовый йогурт «Клубника-ревень».

Экспозиция группы компаний «Дамате», в том числе молочного комбината «Пензенский», была представлена на объединенном стенде министерства сельского хозяйства Пензенской области. В этом году здесь была предусмотрена зона деловых встреч, где участники выставки имели возможность обсудить с представителями ГК «Дамате» перспективы сотрудничества.

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Компания, как и в предыдущие годы, организовала дегустацию. Посетители «Золотой осени» могли попробовать продукцию из мяса индейки «Индилайт» — колбасы, копчености, полуфабрикаты, а также молочные продукты торговых марок «Молком» и «Дамате».

В числе тех, кто посетил экспозицию, был глава Минсельхоза России Александр Ткачев.

Он пообщался с председателем совета директоров ГК «Дамате Наумом Бабаевым и продегустировал новый, но уже завоевавший популярность у потребителей йогурт «Греческий».