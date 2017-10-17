В Пензе проект строительства башни кругового обзора с рестораном вышел на новый этап Экономика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Администрация Пензы и ООО «Пять звезд» заключили протокол о намерениях по сотрудничеству в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство башни кругового обзора с ресторанным комплексом» во вторник, 17 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, планируемый объем инвестиций в проект, который является уникальным для России, составит более 200 млн. рублей.

По итогам его реализации намечено создать дополнительно не менее 40 рабочих мест.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос о строительстве в Пензе башни кругового обзора уже обсуждался в июле 2017 года. Тогда в качестве возможных площадок для размещения аттракциона назывались среди прочего парк 40-летия Победы и набережная реки Суры.

Согласно проекту, высота башни составляет 50 метров, при этом подъем осуществляется на 46 метров. Одновременно в сооружении могут находиться более 40 человек.

В капсуле башни имеется аудиогид, работа которого синхронизирована с изменением угла вращения. Также предусмотрена система климат-контроля, позволяющая эксплуатировать объект круглогодично.