Пензенская область в рейтинге научно-технологического развития опустилась на 27 место Экономика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 27 место в рейтинге регионов России по уровню научно-технического развития по итогам 2016 года, который подготовлен агентством « РИА Рейтинг ».

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Таким образом, регион ухудшил свои позиции — по результатам 2015 года он располагался на 25 строчке.

Индекс научно-технологического развития Пензенской области составил 42,67 пункта, тогда как год назад он был 45,14.

Лидеры рейтинга 2016 года по сравнению с предыдущими остались неизменными. Это Москва с индексом 82,11, Санкт-Петербург — 70,11 и Татарстан — 64,93.

Как отмечается в пояснительной записке, наличие Москвы и Санкт-Петербурге на первых позициях обусловлено исторически высоким уровнем развития науки и технологий, концентрацией ведущих научно-исследовательских институтов и крупнейших вузов, а также существенными финансовыми возможностями.

Помимо этого, в топ-10 вошли Нижегородская, Самарская, Московская области, Пермский край, Свердловская, Тульская и Томская области.

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В целом на регионы первой десятки по итогам 2016 года приходится 64% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг.

Замыкает список Ингушетия с индексом 5,94. Также в числе аутсайдеров Республика Алтай с показателем 11,73 и Калмыкия — 12,24.

Позиции регионов России определялись на основании интегрального индекса, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».

Итоговый индекс может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения — 100.

В исследование не вошли Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ из-за отсутствия в открытом доступе ряда данных, необходимых для расчета показателей.