Виктор Кувайцев призвал не затягивать с продажей участков после сноса ветхих домов Экономика

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал не затягивать с выставлением на продажу земельных участков, которые освободились после сноса аварийных жилых домов, как, например, на улице Локомотивной.

Фото: Penza-gorod.ru

«Подобные участки нужно оперативно передавать на баланс управления муниципального имущества города, которое в свою очередь сформирует и предложит их к реализации. В таком случае мы имеем хорошую возможность пополнить доходную часть бюджета и обезопасить территории от образования несанкционированных свалок», — сказал он, обращаясь к и.о. директора департамент ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву во время рабочего выезда в воскресенье, 22 октября.

После улицы Локомотивной мэр оценил ситуацию на улице Рабочий порядок, где ведется разбор дома №16.

Как пояснил Денис Леонтьев, в целом по программе 2017 года запланировано снести 57 домов, договоры заключены в отношении 52 объектов, из которых работы завершены на 44.

Затем Виктор Кувайцев осмотрел ряд домов под №1 с разными литерами, расположенных на этой же улице, которые вошли в программу 2018 года.

«Учитывая, что конструкции деревянные и представляют особую пожароопасность, нужно исключить возможность доступа в них посторонних лиц», — цитирует главу администрации города пресс-служба мэрии.