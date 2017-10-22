21:14:47 Воскресенье, 22 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области планируется внести изменение в закон о такси

17:18 | 22.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий внесение изменения в закон «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области», подготовлен в регионе.

В Пензенской области планируется внести изменение в закон о такси

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он предполагает наделение областного правительства правом устанавливать порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями определенных требований.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью врио главы Минпрома Пензенской области Михаила Антонова, необходимость внесения изменения в статью 5 регионального закона обусловлена нововведениями в федеральном законодательстве.

Так, с 1 января 2018 года вступает в силу закон «О внесении изменений в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которым вводится госконтроль за обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
Актуальное
Читайте также
На трассе «Тамбов — Пенза» найден мертвым водитель фуры В Радищево при пожаре в деревянном доме погиб мужчина
«Дорожник» из Каменки выиграл Кубок МФС «Приволжье» Мэр остался доволен ходом работ по строительству водопровода в Лесном
В Иссе в ДТП с участием трактора пострадали люди В Пензе двое бродяг подозреваются в краже из аптеки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама