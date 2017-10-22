В Пензенской области планируется внести изменение в закон о такси Экономика Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий внесение изменения в закон «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области», подготовлен в регионе. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Он предполагает наделение областного правительства правом устанавливать порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями определенных требований. Как отмечается в пояснительной записке за подписью врио главы Минпрома Пензенской области Михаила Антонова, необходимость внесения изменения в статью 5 регионального закона обусловлена нововведениями в федеральном законодательстве. Так, с 1 января 2018 года вступает в силу закон «О внесении изменений в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которым вводится госконтроль за обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Нашли ошибку в тексте?

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