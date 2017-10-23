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На пензенском «Биосинтезе» перестанут производить дешевые лекарства — Валерий Беспалов

14:59 | 23.10.2017 | Экономика

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Пензенское предприятие «Биосинтез» планирует прекратить производство недорогих медикаментов. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Валерий Беспалов.

На пензенском «Биосинтезе» перестанут производить дешевые лекарства — Валерий Беспалов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Новые собственники [группа компаний «Сан Фарма»] выводят из производства ту продукцию, которая нерентабельна», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

Валерий Беспалов отметил, что в первую очередь это касается жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС), цены на которые устанавливает государство.

«Копеечные, что называется, цены. Они [специалисты ПАО «Биосинтез»] вынуждены их выводить из производства, чтобы подержать рентабельность», — сказал он.

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Вместе с тем, по словам Валерия Беспалова, «Сан Фарма» выделила средства на реконструкцию предприятия.

Завод «Биосинтез» — одно из старейших предприятий фармацевтической отрасли, на котором первая партия препаратов — биомицина и витамина В12 — была выпущена в 1959 году. В настоящее время поставляет свою продукцию в 12 стран СНГ.

В декабре 2016 года «Биосинтез» вошел в группу компаний «Сан Фарма».

С 15 июля 2017 года организационно-правовая форма предприятия, которое раньше являлось открытым акционерным обществом, была изменена на ПАО, или публичное акционерное общество.
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