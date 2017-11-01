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Земельный участок в Рамзае передан для решения проблемы обманутых дольщиков

16:07 | 01.11.2017 | Экономика

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования участков, находящихся в собственности Российской Федерации, приняла решение передать землю площадью около 43 га на улице Советской в селе Рамзай Мокшанского района органам государственной власти Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».

Земельный участок в Рамзае передан для решения проблемы обманутых дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он передан по ходатайству губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и предложению АИЖК. Комиссия рекомендовала предусмотреть возможность использования участка для решения проблем граждан, пострадавших при участии в долевом строительстве многоквартирных домов», — пояснили в организации.

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В агентстве уточнили, что в целом четырем регионам — Саратовской, Самарской и Пензенской областям, а также Татарстану — решено передать земельные участки общей площадью около 100 га.

Ранее правительство России запустило дополнительный инструмент для решения проблем обманутых дольщиков — безвозмездное предоставление регионам федеральных земельных участков.

В рамках реализации федерального закона АИЖК предлагает передачу региональным органам власти полномочий по управлению и распоряжению такими земельными участками для решения проблем дольщиков. В свою очередь власти субъектов РФ должны аргументировать необходимость предоставления им таких земельных участков.
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