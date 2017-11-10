Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с регионом Казахстана Экономика

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Соглашение о взаимном экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписано между Пензенской областью и Западно-Казахстанской областью Казахстана в Челябинске в минувший четверг, 9 ноября.

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В рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписи в документе поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

Между регионами предполагается развивать торговлю в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса.

Николай Симонов отметил, что Пензенская область уже имеет положительный опыт сотрудничества с Казахстаном, поэтому важно и далее развивать отношения.

«Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота. Основываясь на взаимной заинтересованности в развитии двусторонних отношений, мы будем и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным направлениям», — цитирует Николая Симонова пресс-служба министерства экономики Пензенской области.