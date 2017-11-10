EN
11:42:26 Пятница, 10 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с регионом Казахстана

10:35 | 10.11.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Соглашение о взаимном экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписано между Пензенской областью и Западно-Казахстанской областью Казахстана в Челябинске в минувший четверг, 9 ноября.

Пензенская область заключила соглашение о сотрудничестве с регионом Казахстана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписи в документе поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

Между регионами предполагается развивать торговлю в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса.

Николай Симонов отметил, что Пензенская область уже имеет положительный опыт сотрудничества с Казахстаном, поэтому важно и далее развивать отношения.

«Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота. Основываясь на взаимной заинтересованности в развитии двусторонних отношений, мы будем и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным направлениям», — цитирует Николая Симонова пресс-служба министерства экономики Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев выразил соболезнования родным жертв обрушения дома в Ижевске Пензенские приставы передали на утилизацию более 17,5 тыс. литров алкоголя
Водитель влетевшей в отбойник «ГАЗели» на улице Измайлова в Пензе госпитализирован Под Пензой предприятие оштрафовано на 20 тыс. рублей за некачественную воду
В программах трех пензенских школ выявлены нарушения Пензенская область заняла восьмое место в России по сбору сахарной свеклы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver