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Пензенская область рассчитывает получить в 2018 году 5 млрд. рублей дотаций

09:49 | 13.11.2017 | Экономика

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить дотации в сумме более 5 млрд. рублей из федерального бюджета в 2018 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область рассчитывает получить в 2018 году 5 млрд. рублей дотаций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате предварительного распределения федеральным центром дотаций из бюджета на 2018 год Пензенская область может получить более 5 млрд. рублей. Это хорошие средства, на которые мы очень рассчитываем. Хорошая будет поддержка из федерального бюджета для реализации наших полномочий», — пояснил глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 13 ноября.

Он отметил, что окончательное распределение средств будет утверждено 1 декабря.

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«Очень надеюсь, что изменения в сторону уменьшения для Пензенской области не произойдет. В этой связи прошу министерство финансов [региона], лично министра [Любовь Финогееву] работать с министерством финансов Российской Федерации. Если малейшие какие-то поползновения будут, чтобы Вы докладывали мне, чтобы я тоже мог принимать участие», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что в будущем году Пензенская область получит 290 млн. рублей за достижение социально значимых целей.

«На комиссии было представлено 40 регионов, которые получат этот бонус. Мы в числе них находимся на 30 месте. Это хорошо», — констатировал глава региона.
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