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Более 50 жителей Пензенской области прошли в следующий этап конкурса «Лидеры России»

12:35 | 22.11.2017 | Экономика

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. 52 человека из Пензенской области справились с тестом на управленческий потенциал и прошли в следующий этап конкурса «Лидеры России».

Более 50 жителей Пензенской области прошли в следующий этап конкурса «Лидеры России»

Фото: Лидерыроссии.рф

В целом по стране испытание прошли 12 тыс. 500 участников.

Из них больше всего жителей Центрального федерального округа — 4 тыс. 284 человека, или 34%, меньше всего — по 7% — из Северо-Кавказского и Дальневосточного округов.

На Приволжский федеральный округ приходится 14% участников, успешно справившихся с заданиями. Их насчитывается 1 тыс. 797 человек.

Среди жителей регионов ПФО отличились представители Нижегородской области — борьбу за звание лидера России продолжат 359 человек, а также Самарская область и Татарстан — 265 и 225 соответственно.

Ранее для участия в конкурсе из Пензенской области зарегистрировались менее 1 тыс. человек.

Конкурс «Лидеры России» организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Состязание проводится в несколько этапов. В ноябре состоится заочный отборочный тур, затем — региональные полуфиналы, а в январе–феврале — всероссийский финал.

Конкурс «Лидеры России» дает возможность выиграть образовательный грант в размере 1 млн. рублей, в течение года получать личные консультации опытного наставника, познакомиться с успешными управленцами и принять участие в программе подготовки кадрового резерва.
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