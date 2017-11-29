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В мэрии Пензы ищут пути борьбы со стихийной торговлей у «КаГау»

10:51 | 29.11.2017 | Экономика

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Ликвидация несанкционированной торговли у ТЦ «КаГау», которая создает неудобства для пешеходов и автомобилистов, стала главной темой встречи вице-мэра Андрея Шевченко с коммерческим директором торгового центра Натальей Кондрашовой и юристом Натальей Посадсковой, состоявшейся в рамках приема предпринимателей.

В мэрии Пензы ищут пути борьбы со стихийной торговлей у «КаГау»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обсуждались предложения по выделению земельного участка под благоустройство [...] в целях ликвидации несанкционированной торговли», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии итоги переговоров, добавив, что предполагается не только приведение территории в порядок, но и установка малых архитектурных форм.

Стороны договорились о взаимодействии, которое будет осуществляться в рамках законодательства.
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