Внешнеторговый оборот Пензенской области за 9 месяцев составил около 330 млн. долларов Экономика

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области за девять месяцев 2017 года превысил 326 млн. долларов, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

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Согласно представленным сведениям, объем экспорта увеличился почти на 39% и составил около 156 млн. долларов.

В страны дальнего зарубежья и Балтии вывезены товары на сумму 63 млн. долларов, что составляет 40,5% от общего объема экспорта; в государства СНГ — на 92 млн. долларов, это 59,5%.

В основном на экспорт по-прежнему идут продовольственные товары и сырье, а также оборудование и механические устройства. Крупнейшими партнерами Пензенской области в этой сфере являются Казахстан и Белоруссия.

Объем импорта составил за девять месяцев текущего года свыше 170 млн. долларов: это почти на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из стран дальнего зарубежья ввезена продукция примерно на 149 млн. долларов, что составляет более 87% от общего объема; из государств СНГ — на 22 млн. долларов, это около 13%.

Больше всего в суммарном объеме в Пензенскую область импортируется продукция из Китая, Чехии, Германии и Белоруссии. На территорию региона ввозятся машины, оборудование, транспортные средства, древесина, целлюлозно-бумажные изделия, а также продукция химической промышленности.

Как отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, тенденция к увеличению объемов внешнеторгового оборота в первую очередь связана с постепенным выходом местных предприятий на мировой рынок.

«В текущем году Пензенская область ведет торговлю более чем с 70 странами ближнего и дальнего зарубежья. Рост экспорта связан с активной позицией пензенских производителей по поиску рынков сбыта, а также новыми механизмами поддержки экспортеров», — пояснил он.

Глава Минэкономики региона напомнил, что в текущем году начал работу центр поддержки экспорта, который организует для предпринимателей бизнес-миссии в страны дальнего зарубежья и СНГ, оказывает содействие в поиске партнеров за рубежом и консультирует по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Он добавил, что в 2017 году на поддержку экспортно-ориентированных предприятий из бюджета Пензенской области было выделено 14 млн. рублей.