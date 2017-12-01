EN
18:29:59 Пятница, 1 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Предприятия пензенского кластера «Легпром» участвуют в выставке-ярмарке в Казани

08:52 | 01.12.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Производственные предприятия пензенского кластера «Легпром» принимают участие в международной выставке-ярмарке одежды и обуви «Шик и шарм – 2017», которая проходит в Казани.

Предприятия пензенского кластера «Легпром» участвуют в выставке-ярмарке в Казани

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

В частности, свою продукцию представили производитель детских вещей «Кузнецкая одежда плюс», предприятие по пошиву сумок и кожгалантереи «Золотой дождь», изготовитель текстиля «Стрекоза», фирма по созданию женского пальто «ЛюксПерсона», а также индивидуальный предприниматель Олег Власов, занимающийся головными уборами и аксессуарами.

По мнению руководителя компании «Стрекоза» Юрия Диденко, участие в этой выставке дает компаниям возможность предложить свою продукцию оптовым и розничным покупателям Поволжья.

«Казанские потребители делают выбор в пользу качественной продукции, которую по конкурентоспособной цене могут предложить пензенские швейные предприятия», — пояснил он.

Участие предприятий кластера «Легпром» в международной выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области перед судом предстанет женщина, ударившая ножом спящую дочь Пензенская область и Фонд развития промышленности договорились о сотрудничестве
В Пензе к Новому году на опорах у дорог разместят еще 150 световых консолей В Пензе определены площадки для размещения новогодних елок
МЧС призывает жителей Пензенской области воздержаться от выхода на лед Компания «Т Плюс» в Пензе добилась законного права на тарифы для конечных потребителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver