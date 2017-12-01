Предприятия пензенского кластера «Легпром» участвуют в выставке-ярмарке в Казани Экономика

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Производственные предприятия пензенского кластера «Легпром» принимают участие в международной выставке-ярмарке одежды и обуви «Шик и шарм – 2017», которая проходит в Казани.

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

В частности, свою продукцию представили производитель детских вещей «Кузнецкая одежда плюс», предприятие по пошиву сумок и кожгалантереи «Золотой дождь», изготовитель текстиля «Стрекоза», фирма по созданию женского пальто «ЛюксПерсона», а также индивидуальный предприниматель Олег Власов, занимающийся головными уборами и аксессуарами.

По мнению руководителя компании «Стрекоза» Юрия Диденко, участие в этой выставке дает компаниям возможность предложить свою продукцию оптовым и розничным покупателям Поволжья.

«Казанские потребители делают выбор в пользу качественной продукции, которую по конкурентоспособной цене могут предложить пензенские швейные предприятия», — пояснил он.

Участие предприятий кластера «Легпром» в международной выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.