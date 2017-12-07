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Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам и рефинансированию ипотеки

13:50 | 07.12.2017 | Экономика

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Россельхозбанк снизил для клиентов, в том числе для жителей Пензенской области, процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости и рефинансированию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам и рефинансированию ипотеки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Минимальная ставка 8,85% действует в рамках спецпредложения для клиентов, оформляющих кредит на покупку жилья у ключевых партнеров банка, и молодых семей», — пояснили в Россельхозбанке.

В пресс-службе уточнили, что рефинансировать ипотеку теперь можно по ставке от 9,05%.

«Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотеки и предлагает широкий спектр программ кредитования», — отметили в кредитно-финансовом учреждении.

Узнать подробные условия ипотечных программ можно на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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