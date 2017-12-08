В мэрии призвали ГК «Дионис» соблюдать закон при ведении нестационарной торговли Экономика

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Соблюдение норм действующего законодательства при размещении нестационарных торговых объектов (НТО) «Точка», «Ключ здоровья» и других стало главной темой совещания с участием представителя группы компаний «Дионис», которое мэр Виктор Кувайцев провел в администрации города в пятницу, 8 декабря.

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Начальник управления содействия развития малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк напомнила, что в 2016–2017 годах по поручению губернатора Ивана Белозерцева организована работа по упорядочению размещения НТО.

Она пояснила, что на основании норм изменившегося федерального законодательства были утверждены правовые основы функционирования торговых павильонов, принят внесудебный порядок демонтажа самовольно установленных некапитальных объектов, организована деятельность по освобождению муниципальных земельных участков от незаконно установленных киосков.

Ольга Жовтяк добавила, что новый порядок дает возможность всем хозяйствующим субъектам вести предпринимательскую деятельность, устанавливая НТО в рамках действующего законодательства — этой возможностью уже воспользовались более 15 лиц, а также сеть «Ключ здоровья», разместив около 40 киосков по результатам аукционов.

В свою очередь и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Ирина Кочеткова подробно разъяснила соответствующую процедуру, подчеркнув при этом, что размещение на «красных линиях» и инженерных коммуникациях не предусмотрено законом.

С учетом важности поддержки субъектов предпринимательства Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц активизировать работу по согласованию схем размещения НТО и сократить сроки рассмотрения заявок.

«Размещение возможно только в рамках действующего законодательства. Требования, предъявляемые к руководству компании — единые для всех участников рынка и основываются на законе», — подчеркнул он.

Согласно озвученным на совещании данным, самовольные НТО все еще появляются на улицах Пензы. Так, на улице Антонова после проведенной реконструкции и установки типовых остановочных павильонов в ноябре 2017 года был незаконно размещен киоск «Точка».

Кроме того, в павильонах «Точка аппетита», расположенных по 11 адресам, в нарушение норм федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» продолжается реализация пива. За каждый выявленный факт накладываются штрафы в размере 50 тыс. рублей, однако это не оказывает на нарушителей должного действия.

Как отметил Виктор Кувайцев, такое положение дел является недопустимым.

«Мы не будем мириться с нарушением правил торговли, когда одни создают себе преимущественное положение перед другими участниками рынка. Это порождает беззаконие и хаос», — подчеркнул глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, представитель ГК «Дионис» пообещал, что требования закона при размещении НТО будут соблюдаться.