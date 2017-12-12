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Шестеро пензенцев примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде

18:34 | 12.12.2017 | Экономика

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Шесть человек из Пензенской области примут участие в очном полуфинале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 18 декабря.

Шестеро пензенцев примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их имена в настоящее время в оргкомитете назвать не могут, так как данные стекаются сюда в обезличенном виде — известно лишь количество участников из разных регионов.

Всего в Нижний Новгород приедут более 140 человек, а вместе с полуфиналом в Самаре, который также объединит представителей ПФО и будет проходить в тех же числах, количество участников от округа превысит 300.

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Конкурс «Лидеры России» организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Состязание проводится в несколько этапов. В ноябре состоялся заочный отборочный тур, за которым следуют полуфиналы, а в январе–феврале ожидается всероссийский финал.

Конкурс «Лидеры России» дает возможность выиграть образовательный грант в размере 1 млн. рублей, в течение года получать личные консультации опытного наставника, познакомиться с успешными управленцами и принять участие в программе подготовки кадрового резерва.
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