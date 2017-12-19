На площадях ИПК «Пензенская правда» намечено создать лечебно-профилактическое учреждение Экономика

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего реконструкцию производственного здания и административного корпуса на улице Карла Маркса, 16–18, заключен между ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская правда» и мэрией.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Целью реконструкции является размещение лечебно-диагностического комплекса, состоящего из двух зданий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что предполагаемый объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет не менее 250 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», примерно год назад полный пакет акций ОАО «ИПК «Пензенская правда» приобрела ГК «Синко». Управляющей компанией холдинга является ОАО «Самарская инновационная компания».



В январе 2017 года состоялась встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и генерального директора ОАО «Самарская инновационная компания» Эдуарда Мнацаканяна, в ходе которой стороны обсудили реализацию проектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и производства полиграфической продукции.