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Озвучены общие данные о кадастровой стоимости земель в Пензенской области

10:48 | 26.12.2017 | Экономика

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Общая кадастровая стоимость земель населенных пунктов Пензенской области составляет свыше 22 млрд. рублей, промышленного и иного назначения — 14,5 млрд. рублей, сельхозназначения — 155,6 млрд. рублей. Об этом сообщил начальник департамента госимущества региона Андрей Кудинов.

Озвучены общие данные о кадастровой стоимости земель в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что в текущем году изменилось законодательство об оценочной деятельности — если раньше на конкурсной основе привлекались независимые эксперты, а результаты проверяли саморегулирующие организации, то теперь оценка будет производиться специально созданными в регионах бюджетными организациями по единой методике.

«Возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке. Мы ведем эту работу в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления. Проблемы, как правило, возникают со сроками ответов на наши запросы, а также актуальностью предоставляемой информации. Методика выделяет 56 факторов оценки. И чем полнее будет направляемая информация, тем объективнее итог», — цитирует Андрея Кудинова пресс-служба областного правительства.
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