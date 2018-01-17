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Дмитрий Полукаров возглавил «Корпорацию развития Пензенской области»

13:37 | 17.01.2018 | Экономика

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Дмитрий Полукаров, занимавший должность заместителя министра экономики региона с ноября 2015 года, назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Пензенской области».

Дмитрий Полукаров возглавил «Корпорацию развития Пензенской области»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном департаменте госимущества, он приступил к работе в новой должности ровно неделю назад — 10 января.

До последнего времени функции руководителя «Корпорации развития Пензенской области» исполнял Сергей Шелементьев, который в октябре 2015 года на посту гендиректора сменил Максима Финка.

Еще раньше эту структуру возглавляла Надежда Лежикова.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте организации, Сергей Шелементьев продолжит работу в ранге руководителя филиала «Сервисная компания» АО «Корпорация развития Пензенской области», основными функциями которого являются эксплуатация электросетей и других объектов электросетевого хозяйства.

АО «Корпорация развития Пензенской области» является региональным оператором приоритетных инвестиционных проектов облправительства. Координирует работу по созданию и развитию индустриальных и промышленных парков.

Единственным акционером является Пензенская область в лице департамента государственного имущества.
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