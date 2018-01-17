Дмитрий Полукаров возглавил «Корпорацию развития Пензенской области»
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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Дмитрий Полукаров, занимавший должность заместителя министра экономики региона с ноября 2015 года, назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Пензенской области».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном департаменте госимущества, он приступил к работе в новой должности ровно неделю назад — 10 января.
До последнего времени функции руководителя «Корпорации развития Пензенской области» исполнял Сергей Шелементьев, который в октябре 2015 года на посту гендиректора сменил Максима Финка.
Еще раньше эту структуру возглавляла Надежда Лежикова.
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Согласно сведениям, размещенным на сайте организации, Сергей Шелементьев продолжит работу в ранге руководителя филиала «Сервисная компания» АО «Корпорация развития Пензенской области», основными функциями которого являются эксплуатация электросетей и других объектов электросетевого хозяйства.
АО «Корпорация развития Пензенской области» является региональным оператором приоритетных инвестиционных проектов облправительства. Координирует работу по созданию и развитию индустриальных и промышленных парков.
Единственным акционером является Пензенская область в лице департамента государственного имущества.