EN
00:55:31 Среда, 24 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева продлен до 24 марта

15:30 | 23.01.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 24 марта срок домашнего ареста бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

Срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева продлен до 24 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что соответствующее ходатайство следователя было удовлетворено судом во вторник, 23 января.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 октября 2017 года стало известно, что по материалам управления ФСБ России по Пензенской области были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которых стал племянник бывшего губернатора Василия Бочкарева — Вениамин Бочкарев, ранее возглавлявший ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

Читайте также

ЖК «Чистые пруды» под Пензой: жизнь в чистом поле

Ему вменяется причинение существенного вреда участникам программ «Дом для молодой семьи» и «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства. По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн. рублей.

Кроме того, следователи выясняют обстоятельства хищения не менее 133 млн. рублей бюджетных средств при расселении домов, на месте или вблизи которых впоследствии был построен мост через Суру.

27 октября суд избрал в отношении Вениамина Бочкарева меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вину в инкриминируемых ему преступлениях Вениамин Бочкарев не признает.
Актуальное
Читайте также
Дольщики «Пензастроя» направили в суд ходатайство об отложении заседания Кувайцев возглавил окружной медиарейтинг за 2017 год, Савельев стал среди коллег десятым
Денис Айрапетян не включен в число потенциальных участников Олимпиады — Кравцов Дело возбуждено в отношении пензенца, регулярно выпивавшего с подростком
«Дамате» выпустила линейку котлет для бургеров «Индилайт» Пожар произошел на стройплощадке школы на Шуисте
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама