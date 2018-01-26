В бюджете Пензы на решение проблемы дольщиков заложили 100 млн. рублей Экономика

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. 100 млн. рублей заложено в бюджете Пензы на развитие инженерной инфраструктуры на земельных участках, которые будут предложены компаниям, согласившимся завершить возведение проблемных объектов долевого строительства. Соответствующее решение депутаты гордумы приняли в ходе 41-й внеочередной сессии в пятницу, 26 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предлагаем внести изменения на сумму 104 млн. 700 тыс. рублей, из которых на программу стимулирования развития жилищного строительства [направить] 100 млн. рублей, на разработку проектно-сметной документации и ее корректировку по социально значимым объектам — 4 млн. 700 тыс. рублей», — сказала начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, представляя проект соответствующего решения.

В свою очередь глава города Валерий Савельев сообщил, что проект не может быть принят в том виде, в каком это планировалось изначально.

Читайте также

Застройщики согласились достроить проблемные дома дольщиков — глава Пензы

«От прокуратуры Ленинского района сегодня поступило письмо, где указано, что проект решения […] нуждается в доработке в части решения вопроса об увеличении бюджетных ассигнований в сумме 100 млн. рублей на [...] насосную станцию третьего подъема в микрорайоне Арбеково, начало строительно-монтажных работ — за счет уменьшения расходов на обеспечение резерва на погашение кредиторской задолженности. […] Установлено, что механизм реализации данного мероприятия управлением градостроительства и архитектуры администрации Пензы не предложен. Земельный участок под насосную станцию находится в аренде у хозяйствующего субъекта, а также сам объект находится на стадии незавершенного строительства», — пояснил он.

Валерий Савельев добавил, что с учетом замечаний прокуратуры предлагается внести поправку, исключив из решения слова о насосной станции и оставив более общее понятие — инженерная инфраструктура.

Депутаты согласились с этим и проголосовали за проект решения.