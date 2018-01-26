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Застройщики согласились достроить проблемные дома дольщиков — глава Пензы

11:01 | 26.01.2018 | Общество

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Шесть застройщиков согласились завершить строительство многоквартирных домов, возведение которых осуществлялось в Пензе с привлечением средств дольщиков, но было остановлено по разным причинам. Об этом сообщил глава города Валерий Савельев.

Застройщики согласились достроить проблемные дома дольщиков — глава Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уже определены застройщики, которые будут продолжать строительство по каждому проблемному дому. Этих домов шесть», — сказал он журналистам перед началом 41-й внеочередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 26 января.

Валерий Савельев добавил, что мероприятия по вводу домов в эксплуатацию будут осуществляться в рамках регионального закона о защите дольщиков.

«Во-первых, это выделение земель по льготным ценам […]. Перечень земельных участков уже определен и вывешен на сайте администрации города. Во-вторых, это дополнительное выделение средств на муниципальную программу по стимулированию жилищного строительства. На этой сессии мы вносим изменения в бюджет и выделяем на эту программу 100 млн. рублей. Планируем в дальнейшем получение из бюджета области еще 200 млн. рублей на развитие инженерной инфраструктуры в трех новых микрорайонах Арбеково — это 6-й, 7-й и 8-й микрорайоны. Данное строительство инженерной инфраструктуры планируется закончить в этом году», — пояснил глава города.

По его словам, пока рано говорить о том, что деньги пойдут на строительство насосной станции, как это было озвучено ранее.

«По насосной станции мы конкретно сейчас сказать не можем. Мы выделяем средства именно на развитие инженерной инфраструктуры, а какая она будет — это мы уже определим в дальнейшем», — отметил Валерий Савельев.

Он подчеркнул, что проблема дольщиков решается под контролем органов прокуратуры.

«Сейчас мы обсуждали вопрос, как правильно все это сделать, чтобы все было законно», — сказал глава города, комментируя состоявшуюся перед сессией беседу с представителем надзорного ведомства.
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