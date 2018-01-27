Пензенские 3D-принтеры для системы образования планируется поставлять за рубеж Экономика

Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Пользующиеся спросом в разных регионах России 3D-принтеры «Приzма ОбрУч», которые пензенская компания «Юнимикс» производит на базе технопарка «Яблочков», планируется поставлять за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области со ссылкой на руководителя фирмы Андрея Дашкина.

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«Наш принтер подготовлен специально для системы образования — в этом и есть его основная уникальность. Он надежный, простой и подходит как раз для наглядного обучения детей, а еще он обладает бортовым компьютером, что обеспечивает доступ к целой библиотеке 3D-моделей. За этим будущее», — цитирует пресс-служба ведомства слова директора «Юнимикса».

Согласно описанию, 3D-принтер «Приzма ОбрУч» имеет на бортовом компьютере программу управления «Приzма» с тем же функционалом, что и программа для внешнего компьютера. Она обеспечивает высокую наглядность и контролируемость процесса печати.

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Принтер адаптирован для неопытных пользователей.

К тому же, он позволяет использовать недорогие расходные материалы, в итоге распечатанное изделие стоит от единиц до десятков рублей.

Компания 3D-технологий «Юнимикс» создана в Пензе группой специалистов, имеющих многолетний опыт развития проектов в области сложного электронного машиностроения. Она объединила в своем составе инженеров-электротехников, программистов, конструкторов и специалистов-производственников.

В 2013 году ООО «Юнимикс» выиграло конкурс на размещение производства в технопарке «Яблочков».

Первой разработкой компании является 3D-принтер «Приzма».

Также фирма занимается разработкой приборов, устройств и программных продуктов, относящихся ко всему спектру понятия «технологии 3D-производства».