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Ипотечный кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка за год увеличился на 10%

13:52 | 08.02.2018 | Экономика

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Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Объем жилищных кредитов, выданных Пензенским филиалом Россельхозбанка, увеличился в 2017 году на 10% по сравнению с 2016 годом, составив 1,5 млрд. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

Ипотечный кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка за год увеличился на 10%

Фото: пресс-служба Пензенского филиала АО «Россельхозбанк»

«Сумма выданных в 2017 году ипотечных кредитов превысила 600 млн. рублей. Более 72% ипотечных выдач пришлось на сделки на первичном рынке жилья в рамках партнерских программ с застройщиками и агентствами недвижимости», — уточнили в банке.

В пресс-службе отметили, что в ноябре 2017 года Россельхозбанк предложил новый продукт «Рефинансирование ипотеки», с помощью которого можно улучшить условия действующих договоров — снизить процентную ставку, уменьшить размер ежемесячного платежа, увеличить срок кредитования и изменить состав участников сделки.

«Банк предлагает своим клиентам кредиты на покупку квартир на первичном и вторичном рынках, а также специальные программы ипотечного кредитования для молодых семей и военнослужащих, работников бюджетной сферы. Филиалом аккредитовано 33 застройщика и 52 объекта недвижимости в Пензенской области», — добавили в Россельхозбанке.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно во всех офисах филиала и на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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