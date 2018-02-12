В Пензе обсудили судьбу завода в Леонидовке
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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с директором департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Владимиром Потапкиным перспективы использования имущественного комплекса объекта «Леонидовка» по уничтожению химоружия после завершения его санации.
Фото: Pnzreg.ru
«Мы заинтересованы в том, чтобы площадка действовала, чтобы здесь заработало производство, были созданы новые рабочие места. Поэтому надо искать решение», — сказал Иван Белозерцев в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве в понедельник, 12 февраля.
Глава региона призвал учитывать потенциал объекта и предлагать площадку в Леонидовке крупным компаниям из других регионов.
В свою очередь Владимир Потапкин пояснил, что в настоящий момент по каждому из подобных объектов в стране проводится индивидуальная работа.
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«Мы с января занимаемся этой проблемой, уже посетили регионы, где располагаются аналогичные объекты. Были в Саратовской, Кировской областях, Республике Удмуртия. Хотели бы обсудить те вопросы, которые возникают по ликвидации последствий деятельности и дальнейшему вовлечению комплекса в хозяйственный оборот», — отметил он.
Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, планируется провести работу по переоценке бывшего завода в Леонидовке с учетом амортизации, после чего будут сформулированы конкретные предложения для инвесторов о покупке или долгосрочной аренде имущественного комплекса.
В качестве одного из вариантов рассматривается организация на его базе производства строительных материалов. Также существует возможность разделения объекта на несколько площадок.