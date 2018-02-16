Правительства Пензенской и Саратовской областей договорились о сотрудничестве Экономика

Сочи, 16 февраля 2018. PenzaNews. Губернаторы Пензенской и Саратовской областей Иван Белозерцев и Валерий Радаев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи в пятницу, 16 февраля.

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«Мы видим, что за последние годы в Саратовской области сделано очень много по привлечению инвесторов, развитию комфортной среды, благоустройству, ремонту дорог. У вас много интересных проектов», — отметил Иван Белозерцев.

Он выразил надежду на то, что заключение соглашения позволит наладить более активное взаимодействие двух регионов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, стороны также обсудили возможность участия саратовской делегации в форуме «InnoMed», который пройдет в Пензе в начале июня.