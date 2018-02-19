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Власти нацелены минимизировать затраты инвестора при размещении производства в Леонидовке

11:09 | 19.02.2018 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Минимальные вложения потребуются от инвестора, который решит разместить производство на объекте «Леонидовка» в Пензенской области, где в 2015 году было завершено уничтожение химоружия. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Власти нацелены минимизировать затраты инвестора при размещении производства в Леонидовке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Договорились о том, что стоимость площадки будет сведена к самому минимуму. […] Вообще министр [промышленности и торговли РФ Денис Мантуров] сказал, когда мы обсуждали эту тему, что […] стоимость этой площадки, по идее, может быть нулевой — не несколько миллиардов рублей, а нулевой», — пояснил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 февраля.

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Он отметил, что такой вариант позволит найти федеральную или региональную компанию, которая вложит средства в размещение производства на территории бывшего завода по уничтожению химоружия.

«Это делается для того, чтобы у инвестора было желание зайти на эту площадку, в том числе и у [...] компании «Термодом», которая заявилась как один из инвесторов. Есть бизнес-план развития этой площадки», — сказал губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, он попросил министра проследить за тем, чтобы в Леонидовке не создавали производство для захоронения вредных веществ.

«Министр со мной согласился, заверил, что если у региона есть возражения против организации на площадке опасных производств, то таких производств там никогда не будет. Мы договорились о том, что эта площадка будет санирована, и такая программа федеральная есть. Санирование площадки этой сегодня происходит. Федеральные денежные средства заложены», — уточнил он.
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