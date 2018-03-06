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Пензенский губернатор призвал пересмотреть подходы к привлечению инвесторов

15:45 | 06.03.2018 | Экономика

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Главы администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области должны пересмотреть подходы к привлечению инвесторов. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор призвал пересмотреть подходы к привлечению инвесторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По старинке сегодня уже не получается. Меняйте систему своей работы и работы сотрудников администрации, будьте более открытыми, делайте инвестору конкретные предложения и сопровождайте его на всем пути реализации проекта. Особенно это касается администрации города Пензы. Необходимо отказаться от так называемой «перестраховки» через судебное решение при выдаче разрешения на строительство. Этот подход тормозит развитие бизнеса», — отметил глава региона, выступая с ежегодным инвестпосланием в областной филармонии во вторник, 6 марта.

Иван Белозерцев добавил, что в 2018–2019 годах на каждой территории должен быть реализован минимум один серьезный инвестпроект, который будет сопровождать лично глава администрации района.
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