Пензенский Минфин намерен привлечь кредиты на 9 млрд. рублей Экономика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Минфин Пензенской области объявил пять электронных аукционов на предоставление бюджету региона кредитных ресурсов почти на 9 млрд. рублей для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств.

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Один из них — на сумму 2 млрд. 23 млн. 33 тыс. рублей — рассчитан на 1 тыс. 825 дней (5 лет). Он состоится 6 апреля.

Два аукциона касаются предоставления кредитных ресурсов в объеме по 1 млрд. рублей сроком 1 тыс. 95 дней (3 года) каждый. Они назначены на 6 и 9 апреля.

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Еще одна процедура будет проведена 6 апреля на сумму 2,9 млрд. рублей сроком 1 тыс. 460 дней (4 года).

Также объявлен аукцион на предоставление кредитных ресурсов в сумме 1,9 млрд. рублей сроком 1 тыс. 95 дней (3 года). Он намечен на 9 апреля.

Источником финансирования данных закупок являются средства бюджета Пензенской области, предусмотренные на обслуживание государственного долга.

Согласно официальным данным, госдолг Пензенской области по состоянию на 1 марта 2018 года составляет 22,7 млрд. рублей.