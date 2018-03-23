Пензенский кластер «Безопасность» представил свой потенциал на выставке «Securika-2018»
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Москва, 23 марта 2018. PenzaNews. Предприятия пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» представили свой потенциал на XXIV международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и защиты «Securika-2018» в столичном «Экспоцентре».
Фото: ООО «ЦКР»
Экспозиция включает в себя продукцию ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ЗАО «Фирма «Юмирс» и ООО «Радиорубеж».
На стенде пензенских компаний представлены информационные материалы и натурные образцы противотаранной и приводной техники, противоосколочных заграждений, а также технических систем комплексной охраны объектов.
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Специалисты предприятий знакомят посетителей с решениями в области построения инженерно-технических комплексов безопасности объектов с массовым пребыванием людей на примере спортивных, участвовавших в футбольном Кубке конфедераций в 2017 году.
Кроме того, в период проведения выставки пензенскими компаниями была организована конференция по вопросам проектирования систем физической защиты объектов любой категории сложности с применением изделий приборостроительного кластера «Безопасность».
Участвовавшие в ней специалисты отметили высокий уровень разработок кластера в сфере технических систем безопасности.
Участие предприятий в международной выставке организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и Минпрома Пензенской области.