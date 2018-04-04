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В Пензе 135 млн. рублей задолженности по муниципальным контрактам перечислено бизнесу

17:18 | 04.04.2018 | Экономика

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Просроченная задолженность по муниципальным контрактам на общую сумму 135 млн. рублей погашена в Пензе перед предпринимателями после вмешательства заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева, посетившего регион с рабочим визитом в феврале 2018 года.

В Пензе 135 млн. рублей задолженности по муниципальным контрактам перечислено бизнесу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тогда он объявил предостережения руководителям городских управлений образования и культуры Юрию Голодяеву и Вере Фейгиной о недопустимости нарушений закона, повлекших возникновение задолженности по исполненным контрактам.

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В частности, из-за нарушения этими ведомствами условий соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания в учреждениях города возникла многомиллионная задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности по 2,2 тыс. исполненным контрактам.

«После объявления предостережений должностными лицами администрации Пензы незамедлительно были приняты меры к исполнению бюджетных обязательств перед подведомственными учреждениями», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
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