ФНС требует признать банкротом аварийно-ремонтную службу Пензы Экономика

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области возбудил производство по заявлению ФНС России в лице регионального управления ведомства о признании несостоятельным (банкротом) МУП «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 10 мая.

Установлено, что при введении процедуры банкротства арбитражный управляющий будет утвержден из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса».

Читайте также

Разбирательство по заявлению о признании «Пензалифта» банкротом отложено

Муниципальное унитарное предприятие «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства» создано на основании постановления главы администрации Пензы от 23 июля 2004 года и образовано 1 августа того же года.

Основными видами деятельности являются локализация аварий, устранение неисправностей во внутридомовых и наружных инженерных сетях и оборудовании, обеспечение их дальнейшего нормального функционирования.

МУП находится по адресу: Пенза, улица Суворова, 154А.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с января 2018 года исполняющим обязанности директора предприятия является Вячеслав Синцов.