Разбирательство по заявлению о признании «Пензалифта» банкротом отложено Экономика

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области в очередной раз отложил разбирательство по заявлению Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, суд принял во внимание тот факт, что СМУП предпринимает меры по погашению имеющейся задолженности, а также отсутствие возражений со стороны ФНС и назначил следующее заседание на 4 июня.

«СМУП «Пензалифт» — единственное предприятие в городе, которое оказывает полный комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию лифтов. […] Кроме основного вида деятельности по обслуживанию лифтов, СМУП «Пензалифт» занимается металлообработкой и деревообработкой, изготавливает лавочки, беседки, ограждения. Наличие уникального оборудования позволяет производить лазерную резку металла», — напомнили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября 2017 года стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия. На данную должность была назначена Марина Литвинова.

Мэр Виктор Кувайцев не исключил, что руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

27 октября на сессии гордумы замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко признал, что угроза банкротства есть, однако он оценил ее как небольшую.

Вместе с тем Арбитражный суд Пензенской области принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы о признании предприятия «Пензалифт» банкротом.