Пензенская область заняла 43 место в рейтинге по развитию ГЧП

Результаты озвучены в ходе V инфраструктурного конгресса «Российская неделя государственно-частного партнерства», который стартовал в Москве 24 апреля.
Первенство в рейтинге разделили четыре субъекта федерации — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области, достигшие максимально возможного балла по опыту реализации проектов ГЧП. Замкнул пятерку лидеров Башкортостан.
В исследовании особо отмечена Иркутская область как регион, совершивший прорыв с 46 места на 19-е в результате запуска крупных инфраструктурных проектов, в том числе по созданию и эксплуатации радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра.
Комментируя результат, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, который участвует в форуме в составе делегации региона, отметил, что в 2017 году продолжалась работа по развитию нормативной базы и созданию условий для инвесторов в сфере ГЧП.
«Результатом этой работы стала реализация в 2017 году 50 концессионных соглашений и трех энергосервисных контрактов с признаками государственно-частного партнерства с инвестициями на сумму более 600 млн. рублей», — цитирует Сергея Капралова пресс-служба Минэкономики региона.
Значение показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации» определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минэкономразвития России, на основе оценки значений составляющих его факторов: развитие институциональной среды, нормативно-правовое обеспечение и опыт реализации проектов ГЧП.
Показатель учитывается правительством России при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов и является составной частью Национального рейтинга состояния инвестклимата, формируемого Агентством стратегических инициатив (АСИ).
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