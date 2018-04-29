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Пензенская область получит дотацию на повышение зарплат бюджетникам

12:50 | 29.04.2018 | Экономика

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Москва, 29 апреля 2018. PenzaNews. Дотация в размере 5 млн. 657 тыс. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Пензенская область получит дотацию на повышение зарплат бюджетникам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение денежных средств в размере свыше 16 млрд. рублей утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Как отмечается в пояснительной записке, средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Ассигнования выделяются на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на выплату районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 мая.

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