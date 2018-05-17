Под Пензой осужденные занялись лепкой пельменей Экономика

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении №12, которая расположена в Бессоновском районе Пензенской области, освоили технологию производства пельменей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСИН России, в настоящее время под маркой «Сосновские» выпускается до 100 кг пельменей в неделю, при этом в перспективе планируется расширение ассортимента.

«Пельмени делаются по традиционной технологии, без искусственных добавок. Для получения фарша используется только натуральное мясо свинины, так как в колонии-поселении имеется свое подсобное хозяйство», — пояснили в ведомстве.

Колония-поселение №12 в селе Сосновка предназначена для содержания впервые и ранее отбывавших наказание лиц.