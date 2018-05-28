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«Дамате» начала использовать дополненную реальность в продвижении продукции

14:25 | 28.05.2018 | Экономика

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Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой находятся в Пензенской и Тюменской областях, начала использовать технологию Shazam Visual Recognition («Визуальное распознавание изображений») в продвижении своей продукции.

«Дамате» начала использовать дополненную реальность в продвижении продукции

Фото: Acdamate.com

Проект реализован совместно с официальным представителем Shazam в РФ — Brainrus.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе холдинга, «Дамате» первой среди агропромышленных компаний в России применила дополненную реальность в рекламе.

«Она дает возможность показать потребителям, что готовить бургер из индейки быстро и легко, а приложение Shazam позволяет превратить в коммуникационную платформу самый базовый предмет — упаковку продукции», — пояснили в компании.

Пользователю предлагается через приложение Shazam компании Apple отсканировать метку на термочеке котлет для бургеров «Индилайт», получив тем самым доступ к онлайн-игре «Пожарь свой индибургер». С ее помощью каждый желающий может проверить свои навыки по приготовлению бургеров и поделиться успехами с друзьями.

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По словам руководителя digital-службы ГК «Дамате» Евгении Аргентовой, благодаря используемой технологии рекламная кампания носит вирусный характер.

«Вовлечение пользователя в игровую механику добавляет эмоциональной связи с брендом, особенно у поколения миллениалов, для которых цифровые технологии — неотъемлемая часть жизни, и именно на них и ориентирована линейка бургеров», — отметила она.

По мнению специалистов, одним из плюсов применения технологии Shazam является возможность измерить и проанализировать количество и качество вовлеченных пользователей. Сервис имеет в мире многомиллионную аудиторию, которая постоянно растет, в том числе в России.

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