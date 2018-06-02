Кредиторы решили ходатайствовать о признании «Пензастроя» банкротом Экономика

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Ходатайство о признании банкротом ОАО «Пензастрой», в отношении которого с 18 октября 2017 года введена процедура наблюдения, и об открытии конкурсного производства будет направлено в Арбитражный суд Пензенской области. Такое решение принято на первом собрании кредиторов.

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Данный вопрос стоял в повестке вторым. За открытие конкурсного производства было отдано 65,7% голосов.

«13 июня, руководствуясь вашим решением, «Пензастрой» будет объявлен банкротом, и уже мы перейдем в следующую стадию, которая у нас, я надеюсь, будет успешной в плане принятия мер по достройке ваших домов и получения вами квартир», — сказала временный управляющий ОАО «Пензастрой» Венера Аминова, обращаясь к участникам собрания.

Она также проинформировала людей, купивших квартиры в объектах долевого строительства, и предпринимателей, вложивших деньги в коммерческую недвижимость в проблемных домах, о проведенной работе.

«Движимого имущества у должника [ОАО «Пензастрой»] нет. Есть недвижимое имущество в количестве 153 объектов», — сообщила временный управляющий.

Комментируя результаты анализа финансового состояния должника, Венера Аминова пояснила, что были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Кроме того, по ее словам, определены сделки, по которым возник ряд вопросов.

«Сразу вам скажу, что закон о банкротстве застройщика не позволяет оспаривать сделки с квартирами. В банкротстве застройщика свои критерии для оспаривания сделок. [...] Эти сделки не исследовались с особенностями застройщика, они исследовались с общими нормами. Если у арбитражного управляющего в следующей процедуре [конкурсное производство] возникнут вопросы, то придет письменный запрос с указанием тех документов, которые необходимо представить», — отметила она.

Венера Аминова напомнила, что ранее суд исследовал законность совершенных сделок.

«Вы все добросовестные приобретатели», — подчеркнула временный управляющий.

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Возвращаясь к теме финансового состояния «Пензастроя», она огласила главный вывод проведенной работы — должник неплатежеспособен, и он не сможет впредь заниматься своей уставной деятельностью — строительством.

Помимо этого, в ходе первого собрания кредиторов был рассмотрен ряд других вопросов.

Так, определена кандидатура арбитражного управляющего: за Венеру Аминову было отдано 59,7% голосов.

Кроме того, принято решение об образовании комитета кредиторов. Однако определить количественный состав комитета, в который могут входить не менее трех и не более 11 человек, собравшиеся в ходе первого заседания не смогли. Соответственно, не было принято решение и о его персональном составе.

Как пояснила Венера Аминова, по данным вопросам будет созываться повторное собрание кредиторов.

По ее словам, оно состоится лишь через 2–3 недели, поскольку обязательным условием является публикация объявления о его созыве в газете «Коммерсантъ», которая выходит раз в неделю.