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Белозерцев поручил разобраться в ситуации на «Пензхиммаше» после видеообращения к Путину

11:13 | 18.06.2018 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову и главе регионального Минпрома Михаилу Торгашину разобраться в ситуации на предприятии «Пензхиммаш», работники которого ранее записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Белозерцев поручил разобраться в ситуации на «Пензхиммаше» после видеообращения к Путину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пригласите руководителя предприятия или поезжайте туда, встретьтесь с руководством, встретьтесь с коллективом, разберитесь, в чем там проблема», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 июня.

Глава региона напомнил, что ранее завод был загружен работой в рамках реализации программы по уничтожению запасов химического оружия в Российской Федерации, которая была досрочно завершена в 2017 году.

«Сейчас у них, насколько я понимаю, такого объема заказов нет, возникают проблемы», — добавил Иван Белозерцев.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо определить, какую помощь может оказать предприятию правительство Пензенской области.

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