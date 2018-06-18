Белозерцев поручил разобраться в ситуации на «Пензхиммаше» после видеообращения к Путину Экономика

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову и главе регионального Минпрома Михаилу Торгашину разобраться в ситуации на предприятии «Пензхиммаш», работники которого ранее записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

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«Пригласите руководителя предприятия или поезжайте туда, встретьтесь с руководством, встретьтесь с коллективом, разберитесь, в чем там проблема», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 июня.

Глава региона напомнил, что ранее завод был загружен работой в рамках реализации программы по уничтожению запасов химического оружия в Российской Федерации, которая была досрочно завершена в 2017 году.

«Сейчас у них, насколько я понимаю, такого объема заказов нет, возникают проблемы», — добавил Иван Белозерцев.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо определить, какую помощь может оказать предприятию правительство Пензенской области.