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Прокуратура начала проверку после видеообращения работников «Пензхиммаша» к президенту РФ

16:18 | 18.06.2018 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы начала проверку соблюдения требований трудового законодательства руководством ОАО «Пензхиммаш» после того, как работники предприятия записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Прокуратура начала проверку после видеообращения работников «Пензхиммаша» к президенту РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на защиту прав граждан и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что ситуация находится на постоянном контроле органов прокуратуры региона.

Ранее представители коллектива ОАО «Пензхиммаш» разместили в интернете видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором обратили внимание главы государства на сокращения и необоснованный, по их мнению, роспуск рабочих, а также выразили беспокойство по поводу дальнейшей судьбы завода.

18 июня в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил ответственным лицам разобраться в ситуации и предложить, какую помощь власти региона могут оказать предприятию.

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