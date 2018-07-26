Пензенский «Поручитель» будет докапитализирован более чем на 90 млн. рублей Экономика

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Пензенская гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» будет докапитализирована в 2018 году ориентировочно на 93 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Это позволит оказать помощь большему числу предпринимателей», — отметил он.

Глава региона отметил, что меры господдержки способствуют развитию сферы малого и среднего бизнеса, которая имеет для региона приоритетное значение.

«В ней заняты почти 133 тыс. человек. Это 21% от общего числа занятых в экономике, поэтому мы продолжим поддержку отрасли, в том числе через «Поручитель», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» (АО «Поручитель») образовано в соответствии с законом «О программе развития и поддержке малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств в Пензенской области на 2006–2008 годы» от 20 сентября 2005 года.

Генеральным директором является Сергей Песков.

В состав совета директоров входят первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев, первый замминистра финансов региона Марина Забара, замначальника департамента – руководитель отдела по проведению аукционов и конкурсов департамента госимущества области Дмитрий Бусов, глава отдела анализа финансовых рисков АО «Поручитель» Дмитрий Балакин и Сергей Песков.

В I полугодии 2018 года «Поручитель» выдал займы на сумму 61,9 млн. рублей 34 предпринимателям, которые направили их на приобретение основных средств и пополнение оборотных, проведение строительно-монтажных работ и модернизацию производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма выросла на 5 млн. рублей.

Услуги поручительства были предоставлены 27 субъектам малого бизнеса на общую сумму 215,5 млн. рублей, что помогло привлечь 436,7 млн. рублей.