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При использовании пензенской муниципальной собственности допущено около 460 нарушений

09:18 | 29.07.2018 | Экономика

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Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили в Пензенской области 457 нарушений законодательства в сфере использования и распоряжения муниципальной собственностью в I полугодии 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

При использовании пензенской муниципальной собственности допущено около 460 нарушений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целях их устранения было принесено 59 протестов, направлено в суд 62 иска, внесено 152 представления, по результатам рассмотрения которых 112 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены восемь должностных лиц, объявлено шесть предостережений», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что органы следствия возбудили по материалам надзорного ведомства одно уголовное дело.

«Проверки показали, что нарушения в названной сфере имели распространенный характер. Наибольшее их количество выявлено в деятельности органов местного самоуправления», — добавила Светлана Артамонова.

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