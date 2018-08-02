Депутаты не дали согласие на выделение около 1,5 млн. рублей на снос самостроя в Пензе Экономика

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Члены комиссии пензенской гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике отклонили поправку к проекту решения, касающуюся выделения муниципалитетом 1 млн. 460 тыс. рублей на снос самовольно возведенного строения на улице Суворова, 173.

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Как сообщает пресс-служба гордумы, народные избранники указали на то, что поправка была подана непосредственно в день заседания комиссии.

Кроме того, они сослались на то, что обязанность по сносу самостроя должна быть возложена на собственника, а не на администрацию Пензы.

31 июля в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину организовать работы по сносу самовольно возведенного строения на улице Суворова. Он отметил, что данный объект необходимо убрать с «красной линии» магистральной улицы.