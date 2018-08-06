«Агророс» получил право выдавать банковские гарантии уплаты таможенных пошлин и налогов Экономика

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Федеральная таможенная служба включила «Агророс», работающий в том числе в Пензенской области, в реестр кредитно-финансовых учреждений, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов.

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Получение аккредитации ФТС дает возможность предоставлять участникам внешнеэкономической деятельности банковские гарантии, которые принимают таможенные органы в качестве обеспечения внесения платежей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, банк «Агророс» также предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по валютным операциям, в том числе открытие и ведение счетов, покупку и продажу валюты на Московской бирже, осуществление контроля по экспортным и импортным операциям.

«Помимо этого, клиентам доступно проведение документарных операций (аккредитивы), консультации по вопросам заключения внешнеторговых контрактов и соблюдения валютного законодательства», — добавили в пресс-службе, напомнив, что подробнее ознакомиться с услугами банка «Агророс» можно на сайте учреждения.

АО «Банк « Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает широкий спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.