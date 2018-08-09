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Продукты, напитки и сигареты на 46 млрд. рублей продали в Пензенской области за полгода

13:49 | 09.08.2018 | Экономика

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Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Пищевые продукты, напитки и табачные изделия на сумму 45,8 млрд. рублей реализованы в розницу в Пензенской области в первой половине 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Продукты, напитки и сигареты на 46 млрд. рублей продали в Пензенской области за полгода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в сопоставимой оценке это на 3,3% больше, чем за первую половину 2017 года.

Кроме того, с января по июнь в розницу были реализованы непродовольственные товары на сумму 54,1 млрд. рублей, что на 4,8% больше аналогичного уровня прошлого года.

Таким образом, оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил в Пензенской области 99,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% больше показателя за первое полугодие 2017 года.

Показатель на душу населения составил 75 тыс. рублей, в прошлом году он был меньше — 70,6 тыс. рублей.

Согласно официальным данным, в сфере торговли в Пензенской области работают свыше 11 тыс. предприятий. В их числе — 9 тыс. 792 стационарных объекта, а также 1 тыс. 992 — киосков, павильонов и автолавок.

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