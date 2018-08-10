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Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам I полугодия 102,8%

09:10 | 10.08.2018 | Экономика

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу производителей в Пензенской области за январь–июнь 2018 года составил 102,8% к уровню I полугодия 2017-го.

Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам I полугодия 102,8%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, по этому показателю регион занимает шестое место в Приволжском федеральном округе.

Согласно данным Пензастата, снизилась добыча полезных ископаемых — 90,4%.

Вместе с тем рост зафиксирован в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 106,4%, в обрабатывающих производствах — 102,5%, а также по направлению «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» — 105,4%.

По итогам января–мая 2018 года среднемесячная зарплата работников промышленных предприятий выросла на 7,1% — до 28 тыс. 355 рублей, что на 8,7% выше средней по экономике региона.

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