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Пензенская компания запатентовала программу-тренажер для обучения работе на производстве

15:04 | 14.08.2018 | Экономика

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Компьютерный тренажерный комплекс «Тропа», разработанный пензенской научно-производственной фирмой «Круг» для обучения операторов систем управления на различных объектах, зарегистрирован в реестре продуктов для электронно-вычислительных машин Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Пензенская компания запатентовала программу-тренажер для обучения работе на производстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее свидетельство подписал глава Роспатента Георгий Ивлиев.

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Согласно данным, размещенным на сайте НПФ «Круг», «Тропа» предназначена для создания на ее базе тренажеров для подготовки оперативного и обслуживающего персонала предприятия к работе на реальном технологическом оборудовании.

Также предполагается, что программный продукт позволит поддерживать и повышать квалификацию работников, отрабатывать навыки безопасного и экономичного управления техникой в сложных переходных и аварийных режимах.

На базе разработанного в Пензе комплекса могут быть созданы тренажеры для обучения и тестирования специалистов различных отраслей, в том числе теплоэнергетики, нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

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