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Олег Синенков возглавил департамент информполитики и СМИ Пензенской области

09:27 | 22.01.2018 | Политика

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Бывший директор гимназии №42 Олег Синенков назначен начальником департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Олег Синенков возглавил департамент информполитики и СМИ Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все вы его знаете, [...] он работал в нашей системе. Последняя должность — директор школы», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя Олега Синенкова в новой должности в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 22 января.

Он выразил надежду на то, что ему удастся эффективно организовать работу ведомства.

«Особое внимание обращаю на районные газеты», — отметил губернатор, добавив, что в этих изданиях существует немало проблем, в том числе с оперативностью освещения событий.

Должность руководителя департамента информполитики и СМИ Пензенской области стала вакантной после увольнения Евгения Сиротского, который возглавлял ведомство в ранге исполняющего обязанности начальника с октября 2016 года по сентябрь 2017-го.

До него — с февраля по сентябрь 2016 года — пост главы департамента занимал Олег Долженко.

Еще раньше исполнительный орган государственной власти имел другое название — департамент внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области. Его руководителем являлся Александр Елатонцев.

Впервые информация о том, что Олег Синенков может возглавить пензенский департамент СМИ, появилась в конце октября 2017 года. Сообщалось, что на этот пост его лоббирует высокопоставленный чиновник регионального уровня. Сам Олег Синенков тогда отказался отвечать ИА «PenzaNews» на любые вопросы, касающиеся данной темы.

Вместе с тем информация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку Олег Синенков за относительно небольшой период времени смог проявить себя на руководящих должностях в совершенно различных сферах — в частности, он работал в мотофедерации, прогубернаторском медиахолдинге «Экспресс», училище олимпийского резерва, гимназии №42, избирался главой первомайского местного отделения «Единой России».

В связи с этим оппозиционер Сергей Падалкин, комментируя возможное назначение, охарактеризовал Олега Синенкова поговоркой «и швец, и жнец, и на дуде игрец».
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