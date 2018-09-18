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В НИИФИ не комментируют изменения в руководстве института, касающиеся Белозерцева

13:32 | 18.09.2018 | Экономика

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Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Представители АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (входит в структуру АО «Российские космические системы») не комментируют удаление данных об Александре Белозерцеве, занимавшем должность заместителя гендиректора по стратегическому планированию с осени 2016 года, со страницы официального сайта НИИФИ, посвященной руководству предприятия.

В НИИФИ не комментируют изменения в руководстве института, касающиеся Белозерцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В приемной корреспонденту ИА «PenzaNews» пояснили, что не могут предоставить соответствующую информацию, и рекомендовали обратиться в отдел маркетинга, который взаимодействует со СМИ.

Начальник данного структурного подразделения Светлана Седова отказалась по телефону ответить на вопрос о том, по какой причине сведения об Александре Белозерцеве пропали с сайта НИИФИ в минувший понедельник, 17 сентября.

«Пришлите редакционный запрос или ждите официального опубликования на сайте», — сказала собеседница агентства.

На прямой вопрос о том, работает ли еще Александр Белозерцев в НИИФИ, начальник отдела маркетинга ответить также отказалась.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что сын губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — Александр Белозерцев — может занять должность заместителя генерального директора АО «Научно-производственное предприятие «Рубин» (входит в холдинг «Росэлектроника»), где якобы ожидаются кадровые перестановки.

На предприятии эти сведения также не комментируют.

В приемной отказались соединить по телефону с генеральным директором НПП «Рубин» Виктором Безяевым, сославшись на занятость руководителя, и перенаправили к его заместителю по безопасности и режиму Александру Гапону.

Тот в свою очередь пояснил, что такого рода вопросы следует адресовать в «Росэлектронику», которая определяет информационную политику.

При этом Александр Гапон добавил, что все изменения, если они происходят, находят отражение на сайте предприятия.

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