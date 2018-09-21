Регион рассчитывает получить 900 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке Экономика

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить в 2019 году из федерального бюджета 900 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам удалось восстановить отношения с «Дом.рф». [...] Что нам это даст? Мы закладываем [...] 100 млн. рублей на следующий год, из федерального бюджета получим около 900 млн. рублей. Итого — 1 млрд. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке. [...] Если в банке она значительно выше, то здесь она может быть 5–6%», — сказал он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

Читайте также

Пензенский губернатор призвал полностью заселить четыре дома на «Чистых прудах»

Глава региона добавил, что это позволит поддержать в том числе молодые семьи, желающие приобрести жилье.

По словам Ивана Белозерцева, рынок ипотечного кредитования в Пензенской области, который к декабрю 2017 года вышел на докризисный уровень, продолжает демонстрировать рост.

«По состоянию на 1 сентября этого года темпы роста [...] по Сбербанку — 37% плюсом по отношению к прошлому году, […] по Россельхозбанку — 32%. [...] Это хорошо. Значит, люди берут кредиты и направляют их на приобретение и нового жилья в первую очередь, и в том числе покупают жилье со вторичного фонда», — отметил губернатор.