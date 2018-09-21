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Регион рассчитывает получить 900 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке

21:33 | 21.09.2018 | Экономика

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить в 2019 году из федерального бюджета 900 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Регион рассчитывает получить 900 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам удалось восстановить отношения с «Дом.рф». [...] Что нам это даст? Мы закладываем [...] 100 млн. рублей на следующий год, из федерального бюджета получим около 900 млн. рублей. Итого — 1 млрд. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке. [...] Если в банке она значительно выше, то здесь она может быть 5–6%», — сказал он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

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Глава региона добавил, что это позволит поддержать в том числе молодые семьи, желающие приобрести жилье.

По словам Ивана Белозерцева, рынок ипотечного кредитования в Пензенской области, который к декабрю 2017 года вышел на докризисный уровень, продолжает демонстрировать рост.

«По состоянию на 1 сентября этого года темпы роста [...] по Сбербанку — 37% плюсом по отношению к прошлому году, […] по Россельхозбанку — 32%. [...] Это хорошо. Значит, люди берут кредиты и направляют их на приобретение и нового жилья в первую очередь, и в том числе покупают жилье со вторичного фонда», — отметил губернатор.

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